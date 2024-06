Amical decis de un „Under” Petrolul a caștigat primul meci test susținut in cantonamentul de la Bolu, invingand-o pe FC Hermannstadt, scor 1-0. Singurul gol al intalnirii a fost marcat de catre Catalin Tolea (21), jucator care se incadreaza in regula «Under» și care l-a substituit la acest amical pe Vali Țicu, accidentat. In cel de-al doilea meci de verificare al verii, dupa cel disputat contra Unirii Slobozia (scor 1-1) la finalul stagiului de la Mogoșoaia, „lupii” au obținut și primul succes, in fața unei alte adversare din Superliga, FC Hermannstadt. Cele doua vechi cunoștințe au profitat de faptul ca se afla in cantonament… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

