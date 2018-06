Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul FC Botoșani, Costel Enache va semna in aceasta dupa amiaza un nou acord cu gruparea locala. Discuțiile intre antrneor și acționari sunt foarrte avansate, singurul semn de intrebare fiind auspra duratei noului acord: Enache ar vrea un contract valabil pe doi ani, dorind stabilitate, in timp…

- Costel Enache are o oferta de la Astra Giurgiu dar inca nu a semnat cu echipa omului de afaceri Ioan Niculae. Tehnicinaul urmeaza sa aiba inca o discuție cu Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, care iși dorește prelungirea contractului pe inca un an. Valeriu Iftime știe despre oferta primita de Costel…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca din punctul sau de vedere partida pe care elevii sai au terminat-o nedecis cu ACS Poli Timișoara, scor 0-0, a fost una dinamica și intensa. „Aș fi vrut sa pot sa fiu in exterior și sa vad un asemenea meci. A fost un meci bun, […] The post…

- Marius Baciu, antrenorul principal al formației Juventus Bucuresti, a digerat cu greu umilința cu FC Botoșani, scor 0-3. Baciu a declarat ca nu a ințeles de ce elevii sai nu au respectat planul pe care l-au avut pentru acest meci și de ce au evoluat cu frica impotriva echipei lui Costel Enache. „Am…

- O calificare in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei printr-o victorie cu CSM Poli Iasi in jocul de maine, de pe „Municipal”, poate salva acest sezon pentru FC Botosani. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat ca va fi foarte greu ca jocul echipei sa se schimbe mult…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…