Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a pierdut amicalul jucat azi la Monza impotriva lui Inter, 0-3. Dinamo Kiev a inceput deja campionatul și are 9 puncte din 9 posibile. Inter debuteaza in Serie A fix peste o saptamana, cu Genoa.Il Luce a antrenat-o o scurta perioada de timp pe Inter. A semnat in decembrie 1998, inlocuindu-l pe Gigi Simoni, dar nu a rezistat decat trei luni. Dupa 0-4 cu Sampdoria, pe 21 martie, și-a dat demisia. ...