Galben-albastrii vor incepe un lung sir de meciuri amicale pentru pregatirea sezonului de esalon secund, care va incepe in 4 august. Cum noutatile in lot sunt multe, iar pentru omogenizarea unei formule de joc sunt necesare verificari, antrenorul Leo Grozavu a stabilit mai mule teste, primul fiind cu CS Balotesti – echipa “preluata neoficial” de Concordia Chiajna, colega de esalon a galben-albastrilor, meci care se va juca la finele acestei saptamani, pe 7 iulie. Apoi, cand petrolistii vor merge in stagiul centralizat pe care-l vor efectua, in perioada 9-21 iulie, in Slovenia, sunt programate…