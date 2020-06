Amical cu Viitorul Petrolul a reușit sa ”convinga” o alta echipa de eșalon superior sa joace un meci de verificare, in plin sezon al formațiilor de Liga I! Astfel, dupa ce a mers la Sibiu sa joace cu Hermanstadt, scor 1-0 pentru ploieșteni, acum, maine, galben-albaștrii vor ”vedea” și Marea Neagra, urmand sa se deplaseze la Constanța, pentru un meci cu Viitorul lui Gheorghe Hagi. Pregatirea play-off-ului ligii secunde, care va debuta pe 4 iulie (Petrolul se deplaseaza la Arad, pentru meciul cu UTA) a reprezentat o adevarata provocare din punct de vedere al meciurilor de pregatire, gasirea adversarelor pentru jocurile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

