Amical cu Rapid în nocturnă, debut cu Snagovul la lumina zilei Astazi, de la ora 20.00, FC Petrolul 52 isi va prezenta lotul cu care va porni la drum in sezonul 2018-2019, cu ocazia unui meci amical pe care il va sustine, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la AFC “R” Bucuresti, echipa care se doreste urmasa a Rapidului. Pentru aceasta intalnire, biletele costa 5 lei, la Peluze, si 10 lei, la Tribunele 0, I si II, si pot fi procurate de la casele de bilete ale stadionul „Ilie Oana”, de la ora 09.00 si pana la startul confruntarii. Va fi penultimul test amical, pentru ca marti se doreste un nou meci de verificare, contra celor de la Petrolistul Boldesti,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

