- Dupa ce marți, Ripensia a trecut cu 5-1 de Fortuna Becicherecu Mic, astazi a fost randul unei alte partide de verificare contra unei formații din L3 din județul nostru. Avantul Periam a fost oponenta formației antrenate de Cosmin Petruescu, in Baza 2 a UPT. Partida s-a desfașurat pe durata a doua reprize…

- Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, dupa remiza, scor 2-2, cu FC Viitorul, ca rezultatul este echitabil, chiar daca formatia sa a controlat jocul si ca punctul obtinut este unul echitabil. "Am avut cateva situatii de a marca la inceput, dar am primit un gol din penalti. Apoi am increcat…

- Ripensia a disputat azi primul joc de pregatire cu adversar in noul an. Adversar la Baza 2 a Politehnicii au fost junii imprumutati chiar de alb-violeti la divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. Echipa cu media de varsta mai scazuta a deschis scorul, dar jucatorii timisorenei ros-galbene din Liga 2…

- FC Arges Pitesti a reusit o victorie dramatica in fata echipei CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 83-82 (27-18, 14-23, 18-20, 24-21), miercuri, la Sibiu, in Liga Nationala de baschet masculin. Dinamo avea 82-77 cu 30 de secunde inainte de final si parea ca se indreapta spre a doua victorie in acest debut…

- Presedintele ales, Joe Biden, a criticat luni in mod ferm refuzul presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale din SUA, inclusiv prin procesele intentate pentru a contesta rezultatul scrutinului, informeaza AFP. Citește și: Jocul majoritatilor…

- Partidul Social Democrat a caștigat alegerile in municipiul Buzau, obținand un scor de 44,5% din totalul voturilor exprimate. Potrivit datelor preliminare, PSD s-a clasat pe primul loc, insa nu a mai reușit sa obțina scorul bun de la locale, atunci cand și-a adjudecat victoria cu aproape 65%. Scorul…

- Jocul de sambata, 14 noiembrie, dintre Ripensia UVT și CS Mioveni, programat de la ora 11:00 in cadrul etapei a 12-a din Liga 2, a fost amanat pentru o data ce va fi anunțata in curand. In aceasta saptamana, dupa revenirea din deplasarea de la Chiajna, patru jucatori și doi membri ai staff-ului tehnic…

- Atletii Marius Cocioran si Andreea Arsine au castigat medaliile de aur, in probele seniorilor din cadrul Campionatelor Nationale de mars, organizate la Buzias, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism.