Amic al Anei Morodan, despre „contesa digitală”: "O femeie cu sufletul praștie care poza în divă" Cunoscutul sociolog o descrie pe diva digitala drept o femeie cu multe depresii și marturisește ca a considerat inca de acum doi ani ca "la un moment dat va ceda:„Am cunoscut-o pe Ana Morodan acum vreo doi ani intr-un eveniment organizat de BIZ și am vazut o femeie cu sufletul praștie care poza in diva. A vorbit mult despre depresiile ei și cum se afunda in munca. Intr-o discuție pe care am avut-o cu o prietena chiar dupa prezentarea ei, am spus ca mi-e puțin mila de ea și ca se vede ca la un moment dat va ceva sub presiunea celor din jur și mai ales sub ”biciul” pe care ea insași il folosește… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

