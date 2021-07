AMI revine cu o nouă lansare – „O Fată Obișnuită” Dupa succesul avut cu single-ul „Enigma” in colaborare cu Tata Vlad, AMI revine cu unul dintre cele mai frumoase și personale proiecte ale sale – „O Fata Obișnuita”. Piesa va fi inclusa pe urmatorul sau album, „ENIGMA”. „Povestea albumului ‘ENIGMA’ continua cu al doilea release ‘O Fata Obișnuita’, o calatorie din lumea mea din oglinda, in lumea reala in care ma las condusa de valul vieții spre un nou inceput, unde-mi descopar sufletul și incep sa il ascult, sa-i dau voie sa fie așa cum simte el. Piesa asta este despre curajul de a fi vulnerabil, despre calea catre lumea noastra interioara pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul avut cu single-ul „Enigma” in colaborare cu Tata Vlad, AMI revine cu unul dintre cele mai frumoase și personale proiecte ale sale – „O Fata Obișnuita”. Piesa va fi inclusa pe urmatorul sau album, „ENIGMA”.

- Gran Error revine in atenția publicului cu o noua lansare – „Shukar”. Marcel Botezan și Sebastian Barac, duo-ul producatorilor ce se afla in spatele proiectului Gran Error, sunt de asemenea reprezentanții proiectului Play & Win, prin care au produs numeroase hituri internaționale pentru artiști ca INNA,…

- Lansare proiect Caravana Muzeelor ”In lumea scriitorilor” Prima ediție a proiectului Asociația Zona Metropolitana Iași , in parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Romane Iași, iși propune sa implementeze, in perioada 21.07.2021 – 01.10.2021, proiectul “Caravana Muzeelor, ediția I”. Ce inseamna…

- Carla’s Dreams, unul dintre cei mai populari artiști din Republica Moldova și Romania iși bucura din nou fanii. Artistul a lansat ieri o noua piesa și un videoclip despre iubire, intitulata „N-aud”. Piesa este in colaborare cu EMAA. „Ne-ați lipsit! Prima rindunica de iulie și cu mult drag. V-am cuprins!”…

- Cantaretul spaniol Enrique Iglesias revine pe scena muzicala alaturi de o noua piesa cu accente estivale, informeaza Etonline.com. Vedeta, in varsta de 46 de ani, a lansat joi seara melodia "Me Pase", in colaborare cu Farruko, precum si videoclipul care o insoteste. In regia lui Alejandro Perez, videoclipul…

- Chiar daca multe dispar odata cu trecerea timpului, iubirea ramane la fel de puternica. Piesa ” Mammy Blue” pune in centrul atentiei iubirea neconditionata. Este o piesa care te face sa apreciezi tot ce ai pana nu e prea tarziu. Andrew Dum a ales sa colaboreze pentru aceasta piesa cu Temisan. A ales…

- Schimbare in varful clasamentului Virgin Radio HOT 30. Piesa care se instalase in urma cu o saptamana pe primul loc se muta acum in fruntea topului, in timp ”Rampampam” coboara pe doi. Daca pentru liderul din urma cu o saptamana nu este o coborare mare in preferințele ascultatorilor Virgin Radio Romania,…

- INNA are o perioada super activa din punct de vedere muzical! Dupa ce saptamana trecuta artista a prezentat fanilor “Cool Me Down” in colaborare cu Gromee, revine cu o noua piesa care se numește “Oh My God”, lansata cu lyric video. Compusa de INNA, Hannes Roovers, Isac Hordegard, Moa Pettersson Hammar,…