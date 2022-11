Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca revine in forța pe micile ecrane, venind cu dovezi șocante menite sa-i pateze imaginea liderului AUR, George Simion. Puternic implicat in politica romaneasca și un patriot convins, politicianul a caștgat simpatia a milioane de romani, un motiv de nemulțumire pentru rivalii politici, care…

- Kamara este unul dintre cei mai apreciați artiști, dar și oameni de televiziune din Romania. Insa, chiar și el a avut parte de un moment penibil la un moment dat in viața. Așadar, la una dintre cantarile avute, de-a lungul carierei sale, acesta s-a confruntat cu o situație mai puțin placuta. Artistul…

- „Nu vreau sa afectez in acest moment funcționarea Apararii. Nu am avut niciun reproș concret”, au fost primele declarații ale lui Vasile Dincu, ministrul demisionat.Intrebat despre contractele pentru corvete, Dincu a spus: „Nu mi-a cerut nimeni nimic ilegal”.Acesta a spus ca nu a discutat cu Klaus Iohannis…

- "Moment istoric pentru legendarul și enigmaticul asprete (Romanichthys valsanicola), cel mai rar pește din Europa și poate chiar din lume dar și pentru conservarea din Romania și nu numai. Un numar record de 58 de exemplare de asprete au fost gasite in raul Valsan din munții Fagarașului", a anunțat…

- Șapte oameni au murit in 1982 dupa ce au luat analgezice din cutii in care cineva bagase pastile cu cianura. Autorul nu a fost descoperit nici pana acum. Dupa 40 de ani, o femeie din statul american Wisconsin al carei tata, matușa și unchi au fost uciși de criminalul necunoscut, a acceptat pentru prima…

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca in anul 2022, fata de anul 2021, se inregistreaza o crestere totala a numarului de turisti de 37%, de la 3,2 milioane la 4,4 milioane, el aratand ca in primele sase luni ale anului sunt deja…