AMI lansează ”Fluturi”, o piesă despre “aici și acum” A cucerit topurile de specialitate cu “Enigma”, alaturi de Tata Vlad, iar acum, AMI revine cu un nou single, parte din cel mai recent album lansat – „Enigma”, care va ajunge cu ușurința in preferințele ascultatorilor. “Fluturi” este o piesa sensibila, prin intermediul careia artista dorește sa sublinieze importanța prezentului, dar și frumusețea vieții in starea ei pura. “Piesa este despre . Despre bucuria de a fi pur și simplu. Așa cum ne invața fluturii sa apreciem viața atat cat este ea, pentru ca timpul are doar un singur sens, și anume cel pe care i-l dam noi. In timp am invațat și eu cum… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

