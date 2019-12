AMI: „Îmi place mult să gătesc. Fac o ciorbă delicioasă!“ AMI, artista Global Records, canta, compune, a studiat vioara și a invațat sa faca acrobații pentru clipurile lansate. Mereu in cautare de nou, mereu cu dorința de a evolua și de a se reinventa, AMI este un artist care muncește constant pentru indeplinirea visurilor sale. Insa sunt perioade in care are nevoie de o pauza, de relaxare. Pe langa lectura și seriale, AMI are o pasiune mai puțin cunoscuta: „Imi place mult sa gatesc. Și ma princep foarte bine la ciorba de cartofi, de fasole, de pastai, de legume. Prietenii mei zic ca fac o mancare delicioasa. Iar pe mine ma bucura și ma relaxeaza gatitul“. … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mark Stam continua seria THE SESSION cu videoclipul piesei Waiting, un clip care evidențiaza calitațile de dansator ale artistului. Mark este in cautarea “ei”, insa nu ajunge niciodata la ea. Piesa este despre un baiat indragostit, care in adolescența a trait o iubire imposibila, pentru ca, așa cum…

- In perioada 20 - 21 noiembrie 2019, BusinessMark, cu sprijinul Camerei Consultantilor Fiscali, a organizat o noua editie a "Tax & Finance Forum Bucuresti", la Hotel Radisson Blu. La evenimentul adresat atat companiilor din mediul privat, cat si celor din sectorul public, experti din cele mai…

- Traian Basescu a fost intrebat de Victor Ciutacu daca i s-ar fi parut umilitor sa aiba o dezbatere cu Viorica Dancila pentru alegerile prezidențiale. Iata raspunsul fostului președinte: ”Nu. (n.r nu i s-ar fi parut umilitor) Nu pentru ca in primul rand e mai buna decat i s-a lasat imaginea.…

- Ștefan a reușit sa impresioneze pe toata lumea cu talentul lui. Tanarul a caștigat marele premiu și a promis in fața celor care au avut incredere in el, ca este ca va face multe alte lucruri importante pe viitor. Marea Finala a show-ului Imi place dansul, difuzata aseara, la Kanal D a ținut toata Romania…

- Primul home restaurant din Romania deschis oficial, unde oaspetii pot organiza petreceri private si pot gati alaturi de gazda, a fost deschis in municipiul Sfantu Gheorghe de catre Tokes Erika, o femeie pasionata de gastronomie. Home restaurant sau „restaurantele de casa” sunt populare in strainatate,…

- Primul home restaurant din Romania deschis oficial, unde oaspetii pot organiza petreceri private si pot gati alaturi de gazda, a fost deschis in municipiul Sfantu Gheorghe de catre Tokes Erika, o femeie pasionata de gastronomie. Home restaurant sau "restaurantele de casa" sunt populare in strainatate,…

- The National Confederation for Female Entrepreneurship (CONAF), the first and the largest confederation of this type in Romania, together with Oil and Gas Employers' Federation (FPPG) organises on Monday, in Bucharest, the "Entrepreneur in Romania" Gala. At the Gala, there will be presented the…

- Delia este unul din cei peste 2.800.000 de elevi și preșcolari care au inceput școala pe 9 septembrie. Fara maini și fara picioare, fetița de 7 ani din Barlad merge de anul trecut la o școala obișnuita, de stat. Libertatea v-a prezentat in septembrie 2018 povestea ei. Zilele trecute am vizitat-o din…