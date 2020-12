Stiri pe aceeasi tema

- Ami este marea castigatoare a noului sezon "Te cunosc de undeva". Artista, care a avut un parcurs excelent in concurs, in care a castigat cele mai multe gale, a primit cel mai mare punctaj si in marea finala a sezonului 15.

- In sezonul 15 al emisiunii "Te cunosc de undeva", ADDA se numara printre concurenții care au impresionat cu talentul lor. Deși nu i-a fost ușor la inceput, artista a evoluat enorm și și-a depașit fricile in sezonul 9.

- Show-ul “Te cunosc de undeva!” iși va desemna caștigatorul sambata, 19 decembrie, de la ora 20.00, in marea finala a celui de-al 15-lea sezon. “Batalia” finala se va da intre AMI, Monica si Marcel, Adriana si Romica si Liviu si Andrei, care se vor duela pentru premiul de 15.000 de euro pus in joc.

- Daca va gandeați ca dieta pe care o ține Adda este una care te ajuta sa arzi calorii, ei bine, va inșelați! Ce presupune, de fapt, regimul strict pe care il ține Adda? Concurenta de la ”Te cunosc de undeva” spune adevarul! Ce nu are voie sa manance nici in ruptul capului?

- Cea de-a 12-a gala a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, caștigata de AMI, cu o excelenta transformare in Nicole Scherzinger, a fost aseara lider de audiența atat la nivel national, cat si la nivelul intregului public din mediul urban.

- Ediția 9 din sezonul 15 al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 și-a desemnat caștigatorul! Pentru a doua saptamana consecutiv, AMI a fost cea mai buna dintre toți concurenții!

- Cea de-a cincea gala a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, caștigata de catre Monica Anghel si Marcel Pavel cu o excelenta transformare in ... Monica Anghel si Marcel Pavel, a fost aseara lider de audiența atat la nivel national, cat si la nivelul intregului public din mediul…