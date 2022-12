Amfetamină, alcool și canabis la volan, de Crăciun CARAȘ-SEVERIN – Polițiștii carașeni ne spun ca au fost la datorie și au acționat inclusiv in prima zi de Craciun, pe drumurile publice din județ. Și chiar daca toți suntem conștienți ca alcoolul și drogurile la volan pot conduce la tragedii, tocmai ele au fost motiv de dosar penal in plina sarbatoare! In 25 decembrie, la ora 1.20, un tanar de 20 de ani din Reșița a fost prins de catre polițiști in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Revoluția din Decembrie din municipiu, testarea DrugTest indicand, in cazul acestuia, rezultat pozitiv pentru amfetamina. In aceeași noapte, la ora 1.25,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

