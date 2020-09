Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Campeni l-au reținut pe un tanar care, in timp ce se deplasa cu un autoturism, a acroșat doi bicicliști, dupa care și-a continuat deplasarea. Acesta se afla sub influența alcoolului. La data 02 septembrie 2020, polițiștii din Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața…

- Un baiat de 12 ani, infectat cu noul coronavirus și aflat intr-un centru de plasament din Iași, a disparut in urma cu 24 de ore, polițiștii incercand sa il gaseasca, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției Iași, copilul a disparut inca de miercuri, iar oamenii legii incearca sa il gaseasca.…

- Ieri in jurul orei 19.00 un autoturism a surprins și accidentat un barbat care se plimba cu bicicleta pe drumul asfaltat de pa valea Raului Mare din Cugir. Conform surselor noastre se pare ca autorul accidentului ar fi parasit locul acestuia și este cautat de poliție. Zona este cunoscuta ca fiind una…

- Șoferul unui autoturism care a acroșat cu mașina un barbat ce circula pe marginea drumului, dupa care a plecat de la locul accidentului, este acum cercetat in cadrul unui dosar penal.Accidentul s-a produs in cursul serii de miercuri, polițiștii constatand ca in jurul orei 22.00, in timp ce se ...

- Politistii l-au cautat si in tufele de pe marginea strazii, apoi l-au gasit si identificat. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru infractiunile de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. „Politistii Sectiei 5 Iasi, impreuna cu un politist local, aflandu-se in exercitarea atributiunilor…

- Un biciclist a fost ranit miercuri, in jurul orei 15.25, pe strada Malinului din Ocna Mureș, dupa ce a fost acroșat de un autoturism, transmit reprezentanții IPJ Alba. UPDATE: Potrivit IPJ Alba, un barbat de 60 ani, din Ocna Mureș, in timp ce se deplasa cu o bicicleta pe strada Malinului din Ocna Mureș,…

- Scandal la iasi. Un tanar abia intors din Olanda ar fi treuit sa stea in izolare, insa nu a tinut cont de reguli si a comis trei infractiuni. Mai precis, tanarul de 32 de ani s a certat initial cu iubita lui. A coborat din locuința sa aflata pe raza Sectiei 6 de Politie si a [...]