Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile orasului Amsterdam au avertizat joi turistii britanici si olandezi, care petrec prea galagios pe strazile orasului, amenintandu-i cu amenzi severe in cadrul unei campanii menite sa descurajeze petrecerile alcoolizate pe strazile urbei, relateaza AFP. Campania ii vizeaza pe…

- Centrul vechi al Calarasiului, o zona terna, cu spatii publice degradate, neamenajate corespunzator, neatractiva pentru calaraseni a fost inclus intr-un proiect de modernizare cu finantare europeana. Autoritatile locale isi propun astfel reducerea emisiilor de carbon prin creearea unui spatiu urban…

- Sute de imobile din Rostov-pe-Don au fost ascunse de ochii strainilor care vor vizita Rusia in timpul Campionatului Mondial de Fotbal, ca sa nu-i sperie astfel cu ”adevarata mareție” a Rusiei. Campania de ascundere a ”gunoiului sub preș” se desfasoara in 11 orașe din Rusia. Autoritațile locale incearca…

- Autoritatile din Amsterdam au in plan conditii mai stricte pentru reglementarea fluxului de turisti care invadeaza anual strazile orasului, printre aceste masuri numarandu-se limitarea optiunilor de cazare si cresterea taxelor, in conformitate cu un nou plan al noii majoritati.

- Autoritatile din Amsterdam au in plan conditii mai stricte pentru reglementarea fluxului de turisti care invadeaza anual strazile orasului, printre aceste masuri numarandu-se limitarea optiunilor de cazare si cresterea taxelor, in conformitate cu un nou plan al noii majoritati, informeaza AFP. Circa…

- Autoritatile din Dolj urmeaza sa stabileasca daca fenomenul de vreme extrema a afectat culturile agricole sau a produs altfel de pagube. Judetul Dolj s-a aflat sub avertizare meteo de vreme instabila si furtuni, mai multi copaci fiind trantiti la pamant de vantul puternic in Craiova.

- Autoritatile din Capri vor sa introduca masuri speciale de limitare a numarului de turisti din perioada sezonului turistic estival, afirma The Sun. Primarul insulei, Gianni de Martino, ale carui vorbe sunt ...

- Autoritațile au organizat o intalnire cu toti reprezentantii institutiilor din oras, ai societatilor comerciale si ai asociatiilor de proprietari pentru a-i informa ca anul acesta toata lumea va contribui la infrumusetarea orasului, conform regulilor de convietuire stabilite de Consiliul Local. La initiativa…