Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca bebelușilor li se prescrie apa de marar pentru a preveni problemele stomacale și intestinale. Dar se pare ca apa de marar este foarte utila și pentru adulți! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Vrei sa scapi rapid de petele de grasime de pe capacele de sticla dupa ce gatești? Noi venim in ajutorul tau și iți dezvaluim amestecul din doua ingrediente care te va ajuta sa elimini murdaria și sa ai ustensilele ca noi. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Acest articol va explora alimentele care pot ajuta la intarirea sistemului imunitar și la reducerea riscului de reacții alergice.1. Omega-3: Grasimi bune pentru combaterea inflamațieiAcizii grași Omega-3, gasiți in pește, semințe de in și nuci, sunt cunoscuți pentru proprietațile lor antiinflamatorii.…

- Fructele de padure sunt foarte indragite, iar capșunile nu fac excepție. Nu numai ca au un gust uimitor, dar sunt și bogate in antioxidanți, precum vitamina C, dar și in nutrienți cheie, precum fibrele și acidul folic, relateaza Health.

- Intinerirea pielii și a ficatului cu un amestec puternic din doar 2 ingrediente! Daca doriți sa va intineriți pielea, atunci acest amestec de casa va va ajuta sa va curațați corpul prin promovarea reinnoirii celulelor pielii din interior spre exterior! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Bauturi energizante naturale care nu prezinta efecte secundare . Energizantele sunt bauturi fara alcool care conțin anumiți stimulenți, cum ar fi cafeina sau taurina, precum și zaharuri care te ajuta sa combați oboseala.Dar sunt aceste energizante benefice pentru sanatatea ta? In acest articol, iți…

- Corcodusele ajuta la intarirea imunitatii, stimuleaza activitatea cardiaca si scad riscul imbolnavirii de cancer. Stimuleaza pofta de mancare pentru copii, dar sunt bune si in dietele adultilor. Fosforul din compozitie ajuta la memorie, iar magneziul dimineaza stresul, scrie Doftoria.ro. Corcodușele…

- Pasta „Amosova” – Un remediu pentru prevenirea bolilor de inima și intarirea imunitații! Ingrediente: Nikolay Amosov este un chirurg cardiac renumit și om de știința. El a lasat in urma lui o moștenire uriașa a carei valoare este de necontestat. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…