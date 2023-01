Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase senzații pentru gospodine este cea asociata cu prosoapele moi. Spalate frecvent, textura acestora se poate insapri. Exista, insa, un truc care te va ajuta sa le menții ca noi. Afla in randurile de mai jos care este amestecul genial care pastreaza prosoapele pufoase mult…

- Iarna și-a intrat in drepturi, iar in ultima perioada avem temperaturi cu minus, mai ales dimineața, ceea ce inseamna ca, cei mai mulți, atunci cand vor dori sa plece cu mașina la serviciu, vor avea parte de o surpriza mai puțin placuta, și anume: parbrizul inghețat. Amestecul din doua ingrediente care…

- Una dintre cele mai mari griji pentru șoferi in aceasta perioada este curațarea parbrizului. Aceștia risca sa ajunga in situații neplacute in trafic daca nu se ocupa cum trebuie de aceasta sarcina. Amestecul din doua ingrediente care te ajuta sa il dezgheți. Trucul pe care trebuie sa il incerci iarna…

- Mașina de spalat joaca un rol foarte important in orice locuința. De ce e bine sa pui o lamaie intr-o șoseta, iar apoi sa le lași in cuva. Acest truc le va fi de mare ajutor gospodinelor. Tot ce trebuie sa faci, pas cu pas. Puține femei știau de aceasta metoda.

- Tocmai ai cumparat cateva prosoape noi. Sau poate ca ai unele vechi, care și-au pierdut, la o prima vedere, din calitate. Ce trebuie sa știi este ca exista unele „trucuri” cu ajutorul carora iți poți pastra prosoapele moi pentru o perioada indelungata de timp, Vezi care sunt cele trei trucuri pentru…

- Gospodinele țin cont de multe trucuri pentru casa aflate de-a lungul timpului. Acestea vor ca toate sa fie puse la locul lor și disponibile oricand celor din familie. Prosoapele de orice fel ocupa un rol important intr-o locuința. Cele de baie sunt chiar mai delicate și pretențioase, dar exista totuși…

- In general, mașina de spalat vase este mai „prietenoasa” decat mașina de spalat rufe. Ciclurile de centrifugare de la cea din urma pot provoca daune semnificative in cazul accesoriilor. Prin urmare, nu toate obiectele se pot spala la mașina de spalat. Vezi care este accesoriul care se spala mai bine…

- Poate ca ți s-a intamplat ca in mașina de spalat sa existe locuri in care sa se formeze mucegai. Insa, acest lucru nu este o problema. Cu atat mai mult, acest electrocasnic, fiind unul dintre cele mai importante, atenția ar trebui sa ii fie acordata intr-o masura mai mare. Daca nu este ingrijita corespunzator,…