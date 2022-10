Cuptorul cu microunde este de mare necesitate in casa fiecarei gospodine, asta pentru ca fara el ne este destul de greu sa incalzim mancarea sau, dupa caz, sa o dezghețem. Ei bine, orice femeie știe cat de greu este sa cureți cuptorul cu microunde, mai ales in momentele in care in el tocmai a pușcat mancare și au ramas resturi acolo. Pentru aceasta problema aveți nevoie doar de doua ingrediente pe care oricine le are in casa. Va vom prezenta un truc la care nu veți mai renunța.