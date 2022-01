Amestecul din doar două ingrediente care vindecă zeci de boli și reglează vederea Conține de asemenea și alte vitamine și elemente precum: A, B1, B2, B6, B9, E, F, K, O, beta caroten, celuloza, fosfor, potasiu, fier, calciu, magneziu. Amestecul dntre miere si catina previne cele 33 de boli cauzate de un sistem imunitar deficitar.Proprietațile antioxidante de la catina cu miere de albine sunt recomandate pentru intarirea sistemului imunitar (poate vindeca orice viroza respiratorie sau raceala).De asemenea, este recunoscuta și pentru beneficiile sanatații ochilor dupa un consum zilnic de catina cu miere de albine, se arata pe un site de specialitate.In concluzie este buna pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

