„Amestecau gaz între cisterne ca să vândă pentru maşini" - Dezvăluirile unui fost colaborator al patronului stației GPL de la Crevedia Un fost colaborator al lui Ionuț Doldurea a susținut ca angajații care lucrau in stația de la Crevedia ar fi combinat gazul de butelie cu propan pentru a-l vinde mai apoi ca fiind GPL pentru mașini, la un preț de 3 ori mai mare.Potrivit unui fost colaborator al lui Ionuț Doldurea, gazele erau combinate noaptea, in cisterne, sambata sau duminica, in condițiile in care gazul de butelie are un preț de 0,7-0,8 lei/l, iar GPL-ul un preț de peste 3 lei. Gazul amestecat era astfel vandut la un preț triplu.

Sursa articol si foto: realitatea.net

