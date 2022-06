Stiri pe aceeasi tema

Curtea de Apel Bacau a respins, prin decizie definitiva, pretentiile Amerocap fata de Chimcomplex privind comisionul de succes al tranzactiei de achizitie a activelor Oltchim, informeaza, luni, producatorul si furnizorul de substante chimice.

Presedintele american Joe Biden a declarat ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care sa ajunga in Rusia, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

Presedintele Senatului, Florin Citu, si-a anulat intalnirile aflate pe agenda de vineri, potrivit staff-ului forului legislativ.

Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, vineri, decizia definitiva in dosarul in care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat in prima instanta la 5 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, constituire a unui grup infractional…

Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului.

Emmanuel Macron a vorbit de la sediul sau situat la Porte de Versailles dupa ce a aflat ca a intrat in turul doi al alegerilor prezidențiale.

Ministerul Apararii din Marea Britanie arata faptul ca ultimele informații din teren contrazic poziția oficiala a Kremlinului, care anunța o reducere a trupelor din zona Kiev.

China se confrunta din februarie cu atacuri cibernetice neintrerupte in care adrese de internet din SUA sunt folosite pentru a controla calculatoare chineze cu scopul de a lansa actiuni informatice ofensive in Rusia, Ucraina si Belarus, relateaza vineri agentia oficiala chineza de presa Xinhua, citata…