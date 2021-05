Americii i „s-a pus pata” pe Covid: De unde vine?

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook renunța sa mai eticheteze drept “știri false” postarile care afirma ca pandemia a pornit de la un virus creat in laborator. Decizia, dupa ce Joe Biden a cerut serviciilor secrete sa afle adevarul despre originea Covid. Facebook a anunțat oficial ca și-a schimbat politica despre dezbaterea aprofundata…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut miercuri serviciilor de informatii americane sa "redubleze eforturile" pentru a explica originea Covid-19 si solicita un raport in 90 de zile, potrivit AFP. Teoria unui accident de laborator la Wuhan, in China, a revenit in forta in ultimele…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a indemnat miercuri serviciile americane de informatii "sa isi dubleze eforturile" pentru a explica originea COVID-19 si a cerut un raport in termen de 90 de zile, noteaza AFP. Mult timp respinsa de majoritatea expertilor, teoria unui accident de laborator la…

- Președintele american Joe Biden a cerut miercuri serviciilor de informații americane sa „iși dubleze eforturile” pentru a explica originea Covid-19 și a cerut un raport lamuritor in termen de 90 de zile, potrivit AFP, citat de Hotnews . Mișcarea este una de a pune presiune pe China pentru a permite…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și soția sa, Jill, și-au depus declaratia fiscala pe anul trecut. Potrivit documentului facut public, Joe si Jill Biden au caștigat anul trecut peste 600.000 de dolari. Fostul președinte american Donald Trump a refuzat sa-si prezinte public veniturile. De la Richard…

- La o suta de zile de cand a preluat mandatul, presedintele Statelor Unite ale Americii a sustinut, miercuri seara, primul sau discurs in fata Congresului. Joe Biden a facut un apel ca legislativul sa voteze agenda sa economica. Flancat de vicepresedintele Kamala Harris si de șefa Camerei Reprezentantilor,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Biden va fi insotit la Tokyo si Seul de ministrul…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP, preluata de Agepres.