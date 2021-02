Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 1: O persoana, ranita dupa impactul dintre o mașina și un autotren Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.00, pe DN 1, intre Porumbacu de Jos și Scoreiu, județul Sibiu. Din primele informații a fost vorba despre o coliziune…

- Pe data de 15 februarie un echipaj al Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare din cadrul IGSU a efectuat o operațiune transfrontaliera terestra pentru a transporta și a aduce in țara o pacienta in varsta de 38 de ani din orașul Barlad, Romania.

- Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 18:00, la ieșirea din orașul Cugir, in zona intersecției dintre DJ 704 cu centura ocolitoare a localitații Vinerea. Urmarile evenimentului rutier au fost surprinse de un cititor Alba24 care a trecut prin zona. Din primele informații, in accident…

- Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier grav petrecut pe DN1 in Cluj, langa Gilau. O persoana a fost ranita grav. Potrivit IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 66 de ani, din comuna Florești, care se deplasa pe strada Gilau, ar fi patruns pe DN1 E60, intrand in coliziune cu […]…

- Un autocar cu 20 de persoane din Republica Moldova care traversa Romania in drum spre Italia a fost implicat intr-un accident rutier, la Galati. Sase femei au fost ranite. Accidentul a avut loc, miercuri, in jurul orei 04:10, pe drumul judetean 242 E, in localitatea galateana Roscani, scrie news.ro…

- Un autocar cu 20 de persoane din Republica Moldova, care trecea prin Rominia cu destinația Italia, a fost implicat intr-un accident rutier in localitatea Roșcani, din județul Galați. Șase femei au fost ranite, scrie b1.ro Autocarul transporta 20 de persoane din Republica Moldova care mergeau la munca…

- Fie vreme buna, fie vreme rea, Viorel Hrebenciuc nu uita niciodata de marile placeri! Cum a fost surprins fostul om politic, dar mai ales, in compania cui? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, mereu pe faza!

- O mașina a intrat intr-un podeț, pe un drum național din județul Neamț. Trei persoane au ramas incarcerate, informeaza Mediafax. Pompierii din Neamț intervin la un accident rutier produs in comuna Cracaoani, pe DN 15C. Un autoturism a intrat intr-un podeț, iar trei persoane au ramas…