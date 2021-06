Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un rar moment de convergenta, republicanii si democratii americani au aprobat miercuri in Congres crearea unei noi sarbatori federale, 19 iunie, pentru a marca emanciparea ultimilor sclavi din statul Texas, in 1865, informeaza AFP preluat de agerpres. Mai este nevoie doar de adoptarea legii…

- Președintele Klaus Iohannis, prezent luni la summitul NATO desfașurat la Bruxelles, a anunțat ca l-a invitat pe președintele american Joe Biden în România, iar ca acesta „a fost perfect de acord sa încercam sa organizam o astfel de întâlnire”. Șeful…

- Agenda presedintelui Iohannis la summitul NATO de la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Conceptele strategice ale NATO în urmatorii 10 ani sunt principala tema de discuție a liderilor Alianței Nord-Atlantice, care se reunesc astazi la Bruxelles. Se va discuta…

- Joe Biden pleaca in prima vizita in strainatate realizata din postura de președinte al Statelor Unite, in cadrul careia va avea intrevederi cu mai mulți lideri ai lumii, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin. El a declarat ca scopul calatoriei este „de a clarifica pentru Putin și Chinei ca…

- Sute de persoane au fost arestate in intreaga lume, in cursul unei uriase operatiuni a poliției la nivel internațional impotriva criminalitatii organizate, a anuntat politia federala australiana, scrie Agerpres . Politia din mai multe tari din Europa, Statele Unite, Australia si Noua Zeelanda a reusit…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a salutat miercuri seara, la Reykjavik, discutii "constructive" cu omologul sau american Antony Blinken dupa prima lor intalnire de la venirea la Casa Alba a presedintelui Joe Biden, transmite joi AFP. "Discutia mi s-a parut constructiva", a spus Lavrov, citat…

- Prim-ministrul japonez Yoshihide Suga urmeaza sa plece joi spre Statele Unite pentru discutii cu presedintele Joe Biden, pe fondul pandemiei de COVID-19 si a tensiunilor cu China, transmite dpa. Premierul Suga are programata vineri o intrevedere cu presedintele Joe Biden la Casa Alba, devenind astfel…