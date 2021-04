Americanii vaccinati contra Covid-19 nu mai sunt obligati sa poarte masca cand sunt in exterior, cu exceptia cazului cand sunt in multimi, au anuntat marti autoritatile sanitare, informeaza AFP. “Daca sunteti vaccinati si vreti sa participati la mici adunari cu oameni care sunt vaccinati si nevaccinati, datele stiintifice arata ca o puteti face in siguranta, fara masca”, a declarat Rochelle Walensky, directoarea Centrului de Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica. “in schimb, vom continua sa recomandam purtarea mastii in locurile din exterior foarte…