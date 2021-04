Stiri pe aceeasi tema

- Americanii vaccinati contra Covid-19 nu mai sunt obligati sa poarte masca cand sunt in exterior, cu exceptia cazului cand sunt in multimi, au anuntat marti autoritatile sanitare, informeaza AFP.

- Turistii americani urmeaza sa fie primiți in Uniunea Europeana in lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati impotriva Covid-19, a spus presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen intr-un interviu acordat cotidianului american New York Times . „Americanii, din cate stim, folosesc vaccinuri…

- ”Americanii, din cate stim, folosesc vaccinuri aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA)”, justifica ea. ”Acest lucru permite libera circulatie si deplasari catre Uniunea Europeana (UE)”, iar ”un lucru este clar: cele 27 de state membre ii vor accepta, neconditionat, pe toti cei care sunt…

- Fostul presedinte al Statelor Unite Donald Trump apreciaza ca unul dintre vaccinurile impotriva covid-19 ar trebui sa-i poarte numele - ”Trumpcine”, relateaza The Independent potrivi news.ro. ”Ne-am adunat asta seara sa vorbim despre viitorul Partidului Republican”, a declarat Trump, invitat…

- Rochelle Walensky, directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite, a declarat ca, noile date culese de specialiști, arata ca persoanele care au fost inoculate cu ambele doze ale vaccinurilor anti-COVID-19 nu transmit coronavirusul aproape niciodata, relateaza Insider,…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, a declarat ca fotbalistii ar trebui sa fie vaccinati curand impotriva coronavirusului, din cauza riscurilor legate de participarea la meciuri in pandemie, relateaza bbc.com, potrivit news.ro. In Marea Britanie, peste 25 de milioane de oameni au primit…

- Intrebat la CNN daca de gandeste ca americanii vor avea nevoie sa poarte masti anul viitor, Fauci a raspuns: "Stiti, cred ca este posibil sa fie cazul. Depinde de ce intelegeti prin normalitate". Fauci este de parere ca pana la sfarsitul acestui an "va exista un grad semnificativ de normalitate" dupa…

- Americanii care au fost complet vaccinați impotriva coronavirusului, adica inclusiv cu rapelul, pot evita carantina daca intra in contact cu o persoana infectata cu virusul, a informat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite ale Americii (CDC), noteaza CNN. Totuși, acest lucru…