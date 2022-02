Stiri pe aceeasi tema

- Liderul retelei teroriste Stat Islamic, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a fost ucis in cursul unei operatiuni a fortelor speciale americane efectuata in nord-vestul Siriei, anunta presedintele SUA, Joseph Biden.

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a murit detonand o bomba care se afla asupra sa, in timpul unui raid al fortelor speciale americane in Siria in noaptea de miercuri spre joi, a declarat joi un inalt responsabil de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "La inceputul…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca o operatiune a fortelor speciale americane in nord-vestul Siriei l-a vizat pe liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, relateaza Reuters si AFP.

- Liderul organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi a fost ucis joi, de catre Forte speciale americane, intr-un raid in nord-vestul Siriei, anunta presedintele american Joe Biden, relateaza The Associated Press.

- „Multumita indemanarii si curajului fortelor noastre armate, l-am eliminat de pe campul de lupta pe Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, liderul SI. Toti americanii s-au intors in siguranta din operatiune”, a precizat Biden intr-un comunicat.Presedintele SUA a mai precizat ca va oferi detalii suplimentare…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a murit detonand o bomba care se afla asupra sa, in timpul unui raid al fortelor speciale americane in Siria in noaptea de miercuri spre joi, a declarat joi un inalt responsabil de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. „La inceputul…

- Forțele Speciale ale SUA au condus „cu succes” o misiune de combatere a terorismului in nord-vestul Siriei miercuri seara, ucigandu-l pe liderul ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a anunțat președintele american Joe Biden joi dimineața, citat de CNN.

- Liderul organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi a fost ucis joi, de catre Forte speciale americane, intr-un raid in nord-vestul Siriei, anunta presedintele american Joe Biden, relateaza The Associated Press. "Multumita priceperii si curajului fortelor noastre armate,…