- ''Nu avem motive sa ne ajustam propria postura nucleara strategica, mai ales ca nu avem indicii ca Rusia se pregateste sa foloseasca in mod iminent arme nucleare'', a declarat vineri purtatoarea de cuvant a presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP. Aceasta clarificare a purtatoarei de cuvant…

- SUA au anuntat vineri ca impun noi si „severe” sanctiuni impotriva Rusiei, condamnand anexarile „frauduloase” de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „SUA condamna astazi tentativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritorii in Ucraina”, a afirmat presedintele american Joe Biden intr-un comunicat,…

- Pentagonul face demersuri pentru a crea un comandament cu sediul in Germania care sa se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Kievului si de antrenarea militarilor ucraineni, a informat joi cotidianul american The New York Times, citat de EFE. Ziarul, care a citat surse anonime din administratia…

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron pe 1 decembrie la Casa Alba in cadrul unei vizite de stat, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre luni, relateaza AFP. "Aceasta vizita va afirma profunzimea si vigoarea relatiei dintre Statele…

- Oficialii americani par mai ingrijorați ca oricand ca presedintele rus Vladimir Putin ar putea escalada razboiul din Ucraina pentru a compensa retragerea umilitoare din ultima perioada a forțelor sale, scrie The New York Times, preluat de news.ro . Casa Alba, Departamentul de Stat, Pentagonul si serviciile…

- Razboiul din Ucraina nu se va opri pana cand Rusia nu iși atinge scopul final. Prima discuție telefonica dintre Serghei Lavrov și Antony Blinken, de la declanșarea conflictului militar din Ucraina, 24 februarie, a avut loc vineri, 29 iulie, iar oficialul rus i-a spus celui american clar ce se va intampla…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Moscova nu vede nicio dorinta din partea Ucrainei de a indeplini termenii a ceea ce el a descris ca fiind un acord preliminar de pace convenit in martie.