Numeroase avioane militare survolau Bagdadul miercuri in zori, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse aflati la fata locului, dupa ce Iranul a tras cu rachete asupra unor baze militare din Irak unde sunt stationati soldati americani, potrivit Agerpres Loviturile iraniene au avut la cinci zile dupa asasinarea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani la ordinul presedintelui american Donald Trump, un raid care provoaca temeri in lumea intreaga legate de izbucnirea unui razboi, mai ales pe teritoriul Irakului, prins in capcana intre aliatii american si iranian.

VIDEO…