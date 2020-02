Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat sambata ca victoria presedintelui Bachar al-Assad este "inevitabila" in provincia Idleb, ultimul bastion al jihadistilor si al rebelilor in Siria, unde Damascul incearca sa preia controlul, informeaza AFP, anunța news.ro."Victoria asupra terorismului…

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo. „In semn de sustinere…

- Ministrul american al Apararii a avertizat, sâmbata, europenii ca autorizarea echipamentelor telecom chineze Huawei pentru construirea rețelelor 5G risca sa ”amenințe” NATO, relateaza AFP.”Daca nu înțelegem amenințarea și nu reacționam, va putea în cele din urma…

- Statele Unite mentin angajamentele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, a declarat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, anuntand finantare pentru Initiativa celor Trei Mari, la care participa si Romania.Citește și: Dacia lanseaza…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a invitat joi pe manifestantii iranieni sa transmita Statelor Unite orice dovada de "represiune" din partea regimului de la Teheran, dand asigurari ca Washingtonul "va sanctiona aceste abuzuri", relateaza AFP. In urma cu aproape o saptamana,…