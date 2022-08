Americanii se tem să vândă Braziliei faimoasele rachete Javelin, din cauza preşedintelui Jair Bolsonaro Armata braziliana isi doreste sa achizitioneze din SUA rachete antitanc Javelin in valoare de pana la 100 de milioane de dolari, insa solicitarea a fost blocata la Washington de luni intregi, din pricina preocuparilor parlamentarilor americani in legatura cu presedintele brazilian Bolsonaro, inclusiv cu privire la atacurile sale asupra sistemului electoral la Braziliei, au afirmat mai multe surse americane, relateaza Reuters. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

