Americanii se tem mai mult de China decât de Rusia (The Hill) Daca în urma reuniunii SUA-China de saptamâna trecuta din Alaska un razboi retoric a dominat primele pagini ale presei, a venit vremea unei conversații despre cum va evolua situația. Un document privind strategia de securitate naționala publicat recent de Casa Alba referitor la rivalitatea tot mai accentuata cu o &"China neînfrânata și autoritara&" - unicul competitor al SUA capabil sa inițieze o &"provocare susținuta la adresa unui sistem internațional stabil și deschis&". În vreme ce administrația își calculeaza urmatorii pași în privința relației SUA-China,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

