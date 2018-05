Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali americani au trecut granita in Coreea de Nord, duminica, pentru a discuta despre pregatirile pentru posibilul summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, pe care acesta din urma a anuntat joi ca-l anuleaza pentru a reveni a doua zi asupra deciziei, transmite…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a convocat joi o reuniune de urgenta cu seful serviciilor de informatii si cu ministrul sud-coreean al reunificarii, dupa anularea summitului Donald Trump-Kim Jong Un, a anuntat agentia de stiri Yonhap, relateaza AFP.Coreea de Sud 'incearca sa inteleaga…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca intrevederea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, ar putea fi amanata fiindca pregatirile s-ar putea sa nu fie gata in timp util. "Exista sanse substantiale sa nu putem definitiva. Acest lucru nu inseamna ca nu vom reusi o perioada,…

- Fair-play-ul financiar inventat de Platini in 2011 trece la un nou nivel. Deși datoriile cluburilor europene s-au redus in acești 7 ani de la 1,7 miliarde de euro la 269 de milioane, UEFA are un dinte contra bogaților care-și permit in continuare sa cheltuiasca in neștire. Președintele anunța 5 noi…

- Pentagonul a comunicat ca a cerut Chinei sa investigheze mai multe "incidente foarte serioase". Americanii sustin ca soldatii din baza situata in estul Africii au lansat lasere militare asupra pilotilor americani care se pregateau sa aterizeze. "Acestea sunt incidente foarte serioase. Am anuntat formal…

- Președintele american Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria și a spus ca va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate. Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita lui…

- Consiliul de Administratie al CNAIR a aprobat luni, 19 martie, infiintarea societatii Antrepriza de Constructii pentru executia de drumuri nationale si autostrazi, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ALERTA - Comisia pentru Legile Justitiei a dat UNDA VERDE legii privind functionarea…