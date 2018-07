Stiri pe aceeasi tema

- Americanii se pregatesc pentru cea mai importanta sarbatoare, astazi. Anul acesta, Statele Unite implinesc 242 de ani de la semnarea Declaratiei de Independenta. Si ca sarbatoarea sa fie marcata cum se cuvine, pe intreg teritoriul american sunt anuntate parade, focuri spectaculoase de artificii si spectacole…

- Americanii sarbatoresc azi ziua nationala. Sarbatoarea comemoreaza declararea independentei fata de Imperiul Britanic, in 1776. Data de 4 iulie a devenit Ziua naționala a SUA incepand cu anul 1941, in timpul mandatului președintelui Franklin Delano Roosvelt, noteaza Agerpres.

- Forțele navale ruse din Marea Neagra au fost puse in alerta, anunta surse apropiate armatei ruse, citate de Reuters. Oficialii ruși spun ca Ucraina, in opinia lor, iși sporește prezența militara in regiune ca o „provocare” in timpul Campionatului Mondial. Trei surse apropiate armatei ruse au confirmat…

- O persoana a fost arestata vineri in urma unui incident armat la Trump National Doral Golf Club din Florida, proprietate a presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat politia din Doral, potrivit Reuters. In urma incidentului nu au fost raportate victime, a precizat politia pe…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa se confrunte cu un raspuns pe masura din partea Europei daca ele declara 'America First' si plaseaza propriile interese economice mai presus de ale celorlalti, a apreciat ministrul economiei german Peter Altmaier, relateaza vineri Reuters, informeaza Agerpres.Intr-un…

- Oficialii americani au descoperit o schema de frauda care a permis cetatenilor straini sa intre in Statele Unite sub identitati false, folosindu-se de o bresa de securitate din sistemul de atribuire al pasapoartelor din Ungaria, relateaza Washington Post, preluat de mediafax.ro

- Oficialii americani au descoperit o schema de frauda care a permis cetatenilor straini sa intre in Statele Unite sub identitati false, folosindu-se de o bresa de securitate din sistemul de atribuire al pasapoartelor din Ungaria, relateaza Washington Post, preluat de mediafax.ro

- In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul unei anchetei ce vizeaza mai multi fosti sau actuali lideri ai Porsche suspectati de implicare in scandalul privind manipularea emisiilor poluante. Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al…