- La putin timp dupa atacul iranian cu rachete asupra unei baze militare irakiene unde se aflau trupe americane, acestea din urma au pierdut orice contact cu sistemul lor de supraveghere aeriana, ultrasofisticat si foarte costisitor, scrie miercuri France Presse. Pe 8 ianuarie, ca represalii pentru raidul…

- O bazaaeriana irakiana a fost atacata cu rachete duminica seara. Inbaza s-au aflat pana nu de mult soldați americani, darmajoritatea au fost retrași. Patru soldati irakieni au fost raniti,conform armatei irakiene.Sursele militare irakiene au dat asigurari ca niciun soldat american nu a fost ranit sau…

- In ziua in care Armata americana l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani la Bagdad, fortele militare ale SUA au mai avut o misiune top-secreta, care viza lichidarea unui alt oficial militar iranian in Yemen, potrivit Washington Post.

- UPDATE – Comandamentul militar irakian a anuntat miercuri ca 22 de rachete iraniene au cazut asupra a doua baze militare de pe teritoriul Irakului ‘fara a face victime printre fortele irakiene’, dupa o riposta a Iranului impotriva intereselor SUA, care l-au ucis vineri pe generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Numeroase avioane militare survolau Bagdadul miercuri in zori, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse aflati la fata locului, dupa ce Iranul a tras cu rachete asupra unor baze militare din Irak unde sunt stationati soldati americani, potrivit Agerpres Loviturile iraniene au avut la cinci…

- Atacurile cu racheta, revendicate de Teheran, intervin la cinci zile dupa asasinarea, la Bagdad, a puternicului general iranian Qassem Soleimani, din ordinul presedintelui american Donald Trump, un raid ce starneste temeri in lumea intreaga privind o conflagratie regionala, in special pe teritoriul…

