Americanii revocă autorizaţia vaccinului anti-COVID de la Johnson & Johnson Autoritatile de reglementare din SUA au revocat autorizatia de urgenta pentru vaccinul COVID-19 de la Johnson & Johnson, dupa ce chiar unitatea Janssen a companiei a solicitat retragerea acesteia, intrucat, ca urmare a cererii scazute, compania nu intentioneaza sa continue productia cu variante actualizate ale vaccinului, relateaza Bloomberg preluata de News.ro. Janssen a informat Food […] The post Americanii revoca autorizatia vaccinului anti-COVID de la Johnson & Johnson appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

