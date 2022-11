Cina de Ziua Recunoștinței va fi mai scumpa in acest an, determinand mulți americani sa caute alternative mai ieftine de pus pe masa de sarbatori. Inflația face pizza mai atragatoare pentru americani, de Ziua Recunoștinței, deoarece prețul curcanilor a crescut vertiginos, scriu publicațiile de specialitate de peste ocean. Cine de Ziua Recunoștinței s-a scumpit Curcanii […] The post Americanii renunța la curcan de Ziua Recunostintei. E prea scump!/ Cu ce-l inlocuiesc first appeared on Ziarul National .