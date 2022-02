Comandamentul european al aviatiei militare a Statelor Unite ale Americii, cu sediul in Germania, a anuntat vineri ca o escadrila de avioane de vanatoare F-16 va fi mutata din aceasta tara in Romania. Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care vor urma sa aterizeze la baza aeriana de la Fetesti. Efectivele aeriene americane se vor alatura celor italiene deja desfasurate la baza respectiva si “vor colabora strans cu aliatii din regiunea Marii Negre pentru a intari securitatea regionala in aceasta perioada de tensiuni provocate de desfasurarea militara rusa in apropierea Ucrainei”,…