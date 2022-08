Accident feroviar in Portul Constanta. Un TIR si locomotiva, implicate

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in Portul Constnata. Potrivit ISu Dobrogea salvatoriii au fost solicitati sa asigure masurile PSI la un accident usor intre un TIR si o locomotiva. Evenimentul a avut loc in Terminalul triaj poarta 10.La fata… [citeste mai departe]