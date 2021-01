Americanii plantează castani la Gorj Castanii din Tismana sunt pe cale de disparitie dupa ce au fost afectati de cancerul de castan. O firma americana se va ocupa plantarea a mai multor puieti de castan. Circa 100 de hectare de castani din zona Tismana au fost afectati de boala denum... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masterplanul de Apa al Doljului. In mai 2019, Doljul primea o finanțare nerambursabila de 374.615.605 euro pentru dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata in județ. Un megaproiect cu fonduri europene in valoare totala de 445.831.222 de euro, in urma caruia 22 de localitati din Dolj, inclusiv…

- O zona din orasul Tismana, judetul Gorj, este inundata in permanenta din cauza ca scurgerile de pe raul care traverseaza localitatea se infunda ca urmare a deseurilor aruncate in cursul de apa.

- Pompierii și polițiștii care au intervenit aseara la incendiul produs la o casa din Tismana, satul Vanata, au descoperit in cateva ghivece plante a caror cultivare este interzisa de lege. Polițiștii și-au dat seama ca este vorba de o plantație suspecta și au sesizat DIICOT Gorj care a inceput o cercetare…

- Designerul roman de nivel international, Dorin Negrau, colaboreaza de mai multi ani cu mesterul popular Gheorghe Ciuncanu, de la Tismana, judetul Gorj. Broderiile acestuia se regasesc pe creatiile vestimentare concepute de Dorin, care au facut senzatie la marile evenimente de moda, cum ar fi New York…

- In dimineata zilei de 28.11.2010, orele 05:44, Ion I., de 29 ani, din comuna Pestisani, judetul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 67 D – in localitatea Frincesti, din directia Tismana in directia Tg-Jiu, a patruns pe sensul opus de mers...

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la aproximativ 200 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii octombrie, fiind salvate circa 250 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului Serviciilor…

- Conform ISU Gorj, dupa impactul dintre autoutilitara și mașina, patru persoane au fost ranite, in orașul Tismana. Victimele au fost preluate conștiente și transportate la Unitate de Primiri Urgențe din Targu-Jiu. ”A fost implicat un autoturism care a intrat in coliziune cu o autoutilitara.…

- Circa 100 de membri de sindicat, proveniti de la diferite structuri reprezentative la nivel de judet, vor picheta azi sediul organizatiei judetene a Partidului Democrat Liberal, sindicalistii avand in plan actiuni de pichetare si in teritoriu la sedi...