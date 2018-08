Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams va fi cap de serie numarul 17 la US Open, au anuntat organizatorii turneului. Simona Halep este principala favorita, iar Mihaela Buzarnescu este cap de serie 21, potrivit News.ro. Serena Williams este singura jucatoare plasata cap de serie mai sus decat locul ocupat in clasamentul WTA,…

- Organizatorii de la US Open au anuntat lista capilor de serie pentru ultimul turneu de Mare Slem al anului. Cotata cu a 3-a sansa de casele de pariuri, Simona Halep este principala favorita, iar Mihaela Buzarnescu este cap de serie numarul 21.

- La primele trei turnee de Grand Slam ale anului, Simona Halep a jucat o finala la Australian Open, s-a impus la Roland Garros si a fost eliminata in turul al treiela la Wimbledon. Cea mai buna performanța a Simonei Halep la US Open este o semifinala, jucata in 2015. Simona Halep nu i-a convins…

- Dupa victoria de la San Jose, Mihaela Buzarnescu primeste laude de la cele mai importante publicatii de sport. Românca nu a avut mila de adversara sa din finala, Maria Sakkari, de care a trecut cu 6-1; 6-0, într-o partida care a durat putin peste o ora.

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani) a caștigat finala turneului WTA de la San Jose dupa ce a trecut de Maria Sakkari (23 de ani, 49 WTA), scor 6-1, 6-0. *(Detalii aici) Simona Halep, locul 1 WTA, a avut un mesaj superb pentru Buzarnescu, pe care a felicitat-o pentru caștigarea trofeului și pentru urcarea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost desemnata principala favorita a turneului feminin de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, inaintea danezei Caroline Wozniacki si a spanioloaicei Garbine Muguruza, campioana en titre, in timp ce americanca Serena Williams,…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au desemnat-o pe Serena Williams cap de serie numarul 25, desi jucatoarea americana ocupa in acest moment locul 183 WTA. Ei au tinunt cont de faptul ca Williams a castigat de sapte ori trofeul la All England Club si ca a revenit in circuit dupa o perioada de pauza,…

- Unul dintre cei mai reputati antrenori din tenisul romanesc, Sever Dron (73 de ani) a stat cu ochii pe evolutia romancelor la Roland Garros. Din punctul sau de vedere, Sorana Cirstea e jucatoarea din Romania care dispune de cele mai bune lovituri, iar Simona Halep ar trebui sa umple golul lasat…