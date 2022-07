Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din zece americani nu vor ca presedintele SUA, Joe Biden, sa candideze pentru un al doilea mandat, potrivit unui sondaj. O treime dintre respondenti considera ca liderul american este mult prea in varsta, transmite EFE, citata de Agerpres.Sondajul, realizat in comun de Centrul de Studii Politice…

- Marturia ii aparține unei foste angajate a Casei Albe, Cassidy Hutchinson, care a fost audiata marți, 28 iunie, intr-o comisie din Congresul american in legatura cu incidentele violente din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, unde susținatori ai fostului președinte Donald Trump au incercat sa blocheze…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat in Congres ca a orchestrat „o tentativa de lovitura de stat" prin asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC. Este vorba de prima ancheta in legatura cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii lui Trump, instigati de presedinte,…

- Elon Musk a declarat, marți, ca va debloca contul de Twitter al fostului președinte al SUA, Donald Trump, daca acordul prin care urmeaza sa cumpere rețeaua sociala va fi finalizat, relateaza CNN. Musk a spus ca decizia de a-l bloca pe Trump pe Twitter in ianuarie 2021, dupa evenimentele de la Capitoliu,…

- Fostul președinte al SUA Donald Trump a organizat vineri un miting la Greensburg, Pennsylvania, pentru a-și susține candidatul pentru Senatul SUA, pe celebrul doctor Mehmet Oz, in ceea ce a devenit cel mai mare test al influenței sale politice de la sfarșitul președinției sale.Candidații susținuți de…

- Joe Biden a reluat tradiția de a participa la cina anuala a corespondenților de la Casa Alba, el spunand ca evenimentul nu s-a desfașurat din 2016 incoace pentru ca in SUA a fost o „ciuma oribila”, cu referire la mandatul predecesorului sau Donald Trump. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- “Pentru prima data in istoria națiunii noastre, o femeie de culoare va face parte din Curtea Suprema. Astazi il sarbatorim pe judecatorul Ketanji Brown Jackson,” spune Kamala Harris Vicepreședinta al Statelor Unite ale Americii. For the first time in our nation's history, a Black woman will sit on the…