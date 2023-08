Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca oficialii americani incearca sa stabileasca cu exactitate cum a cazut in Rusia avionul in care se afla liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, accident fara supravietuitori, informeaza Reuters, conform Agerpres.Rusia l-a criticat mai devreme in cursul…

- Vineri, Rusia l-a criticat pe presedintele american Joe Biden dupa ce acesta a declarat ca nu este surprins ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin a fost ucis in prabusirea unui avion , avertizand de asemenea ca nu este potrivit pentru Washington sa faca astfel de remarci. Miercuri, 23 august,…

- Declarațiile președintelui american Joe Biden cu privire la moartea lui Evgheni Prigojin reflecta disprețul Washingtonului fața de „metodele diplomatice”, a declarat ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov. Joe Biden declarase in urma cu doua zile ca nu este „surprins” de vestea morții șefului…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut o declarație oficiala in legatura cu prabușirea avionului rusesc in care se presupune ca a murit Evgheni Prigojin și a negat ferm orice implicare a Ucrainei in acest eveniment. Conform presei ucrainene de stat, Zelenski a subliniat ca țara sa nu are…

- Multe detalii despre presupusa prabusire a avionului in care a murit seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin ”raman necunoscute”, declara joi, 24 august, un purtator de cuvant al Guvernului francez, Olivier Veran, relateaza News . ”Nu cunoastem inca conditiile in care a avut loc prabusirea. Putem…

- Biden afirma ca ''nu este surprins'' de posibila moarte a liderului grupului Wagner in Rusia!Presedintele american Joe Biden a afirmat ca "nu este surprins" de posibila moarte a liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, miercuri, intr-un accident de avion in Rusia, relateaza AFP, informeaza…