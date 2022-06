Federația americana de tenis a anunțat, marți, ca jucatorii din Rusia și Belarus vor putea participa la US Open 2022 (23 august-11 septembrie), dar numai sub steag neutru. Rușii și belarușii au fost excluși de la precedentul mare turneu, Wimbledon, din Regatul Unit, care va incepe anul acesta incepand cu 27 iunie. Federația americana de […] The post Americanii le dau voie rușilor sa participe la US Open appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .