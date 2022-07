Americanii au anuntat ca l-au ucis marți pe liderul ISIS din Siria, Maher al-Agal, intr-o lovitura aeriana. Lovitura i-a vizat pe al-Agal și pe adjunctul sau, deși nu este clar daca adjunctul este ranit sau ucis. Se pare ca o drona neidentificata a vizat o motocicleta in apropiere de Jindires, in Alep, in nord-vestul Siriei. […] The post Americanii l-au UCIS pe liderul care conducea un intreg RAZBOI! first appeared on Ziarul National .