Americanii joacă tare! S-au retras de la negocierile cu oficialii UE Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a decis sa retraga Statele Unite de la negocierile cu oficialii Uniunii Europene referitore la taxarea servicilor digitale, dupa ce nu au reusit sa obtina niciun fel de progres, a declarat miercuri reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, citat de Reuters. Lighthizer le-a spus parlamentarilor din SUA ca el inca crede ca este necesar un regim international pentru impozite, dar ca discutiile cu tarile europene nu s-au dovedit fructuoase. ”Nu faceam niciun progres, iar secretarul a luat decizia ca ... mai degraba decat sa esueze de la sine,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

