- Kirstjen Nielsen, secretarul american pentru Securitate Interna, a declarat ca autoritatile SUA ar trebui sa fi pregatite pentru noi incercari ale Moscovei de a interveni in alegerile din Statele Unite, site-ul cotidianului The Hill, citat de Mediafax.

- Data de 4 iulie 1776 este cunoscuta in istorie ca ziua Declararii Independentei americanilor de Imperiul Britanic, eveniment care a condus la nasterea Statelor Unite ca entitate suverana. In prezent, 4 iulie este ziua in care americanii isi...

- Statele Unite si Coreea de Sud au convenit sa suspende pe termen nelimitat doua programe de pregatire militara comune, a anuntat vineri departamentul american al apararii.Inca o țara din UE așteapta semnalul: Vrea sa iși INCHIDA granițele, daca Germania și Austria incep primele"Pentru…

- Un inalt reprezentant al serviciilor de contrainformatii SUA ii sfatuieste pe americanii care merg in Rusia pentru Cupa Mondiala de Fotbal, sa nu isi ia cu ei dispozitive electronice deoarece exista probabilitatea sa fie accesate ilegal de infractori sau de catre guvernul rus.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad s-a declarat deschis eforturilor de reconciliere in tara sa - devastata de peste sapte ani de razboi -, insa nu a exclus sa recurga la forta contra fortelor kurde sustinute de Statele Unite in vederea recuceririi regiunilor aflate sub controlul

- Ambasada Ierusalim. Mutarea ambasadei SUA la Ierusalim nu implica o solicitare din partea Americii cu privire la România și deciziile sale de politica externa, spune un înalt oficial al administrației Trump, prezent la București.

- Presa din Statele Unite ale Americii aloca un spatiu important unui articol in care se vorbeste despre influenta lui George Sors la alegerile prezidentiale din Romania Din Statele Unite vin niște acuzații extrem de grave legate de implicarea lui Geroge Soros in alegerile din 2014. Un articol…

- Coreea de Sud a confirmat miercuri ca mai multe avioane de vanatoare invizibile americane F-22 "Raptor" au fost desfasurate in Coreea de Sud, pentru manevre aeriene comune, in pofida detensionarii din relatia cu Phenianul, informeaza AFP.Avioane F-22 "Raptor" au survolat deja Coreea de Sud…