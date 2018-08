Stiri pe aceeasi tema

- Exploatarea gazelor naturale din sectorul offshore si onshore si mai ales proiectele strategice derulate la Marea Neagra vor fi un succes pentru economia si securitatea Romaniei, isi exprima increderea ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, intr-o declaratie cu privire la proiectele…

- Confirmarea vine din partea ambasadorului Romaniei in SUA, George Cristian Maior, care a avut o intalnire cu oficialul american. ''In contextul discutiilor avute cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, am prezentat stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA,…

- "Valorificarea resurselor naturale ale Romaniei in folosul tarii noastre este un obiectiv prioritar'', subliniaza Maior, care a prezentat intr-o intalnire cu secretarul american al energiei, Rick Perry, stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA.In contextul discutiilor…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intrevedere cu secretarul american al energiei, Rick Perry, iar discutiile au vizat legea offshore adoptata de Parlament. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca intalnirea…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit cu secretarul american al energiei, Rick Perry, intrevederea venind in contextul in care Parlamentul a adoptat Legea offshore, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca aceasta va fi modificata prin ordonanța de urgența.Programul…

- Partenerii americani ai Romaniei cu interese directe in perimetrele aflate in explorare din platoul continental al Marii Negre au inceput sa se enerveze și fac presiuni la nivel inalt. Un comunicat al Ambasadei Romaniei la Washington anunța ca ambasadorul George Maior a avut, miercuri, 25 iulie 2018,…

- "Cu aceasta ocazie, cei doi interlocutori au subliniat impactul major al exploatarii resurselor de hidrocarburi din Romania pentru securitatea energetica din regiune, ca o componenta importanta pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania", releva sursa citata.Comunicatul…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a avut, miercuri, 25 iulie 2018, o intrevedere cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, informeaza un comunicat al ambasadei, remis vineri Agerpres .