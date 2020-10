Vineri, la Washington, autoritațile romane au semnat un contract prin care Romania va primi 8 miliarde de dolari pentru aceasta investiție. Ce ar urma sa se construiasca la Cernavoda l-ar putea deranja pe Vladimir Putin. Americanii investesc 8 miliarde de dolari in Romania Cu ajutorul americanilor, la centrala de la Cernavoda ar urma sa fie […] The post Americanii investesc 8 miliarde $ in Romania. Ce vor construi la Cernavoda l-ar putea irita pe Vladimir Putin appeared first on IMPACT .